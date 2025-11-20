Житель ДНР подорвался на взрывоопасном предмете

Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в городе Марьинке, который находится под Донецком. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

50-летний житель Донецкой народной республики (ДНР) получил ранения и был госпитализирован.

1 ноября Кулемзин сообщил, что молодой человек подорвался на украинской противопехотной мине в селе Кременец Петровского района Донецка. Инцидент произошел на улице Октябрьской. Местный житель 2008 года рождения наступил на фугасную мину «Лепесток», брошенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Пострадавший был доставлен в больницу с множественными ранениями.

В сентябре житель Курахово в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток» на улице Маяковского. Всего на тот момент в республике были зафиксированы 190 случаев подрыва гражданских лиц на аналогичных минах. Среди них — 12 детей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВСУ использовали мирных жителей в качестве миноискателей.