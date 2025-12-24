Силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Воронежу

Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА на подлете к Воронежу

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Глава региона напомнил, что нельзя делиться в сети фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

«Если вы увидели лежащий беспилотник или обломки, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам», — подчеркнул губернатор.

Также он уточнил, что непосредственная угроза атаки БПЛА действует в Воронеже и Нововоронеже. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 13:00 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 132 беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

Также 24 декабря магазин и средняя образовательная школа получили повреждения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Источник в экстренных службах не уточнил, в каких населенных пунктах находятся данные объекты.

