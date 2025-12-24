На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Воронежу

Гусев сообщил об уничтожении силами ПВО нескольких БПЛА на подлете к Воронежу
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Глава региона напомнил, что нельзя делиться в сети фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.

«Если вы увидели лежащий беспилотник или обломки, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам», — подчеркнул губернатор.

Также он уточнил, что непосредственная угроза атаки БПЛА действует в Воронеже и Нововоронеже. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 13:00 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 132 беспилотника. Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

Также 24 декабря магазин и средняя образовательная школа получили повреждения в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Источник в экстренных службах не уточнил, в каких населенных пунктах находятся данные объекты.

Ранее стало известно, как Киев попытается «испортить россиянам праздники».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами