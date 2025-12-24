Украинские дроны повредили здание школы в Белгородской области

РИА: школа и магазин в Белгородской области получили повреждения при атаках БПЛА

Магазин и средняя образовательная школа получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«На утро среды зарегистрировано два инцидента с повреждением беспилотниками ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») магазина и здания СОШ (средней общеобразовательной школы — «Газета.Ru») в Белгородской области», — рассказал источник агентства.

Он не уточнил, в каких населенных пунктах находятся поврежденные объекты.

Утром 24 декабря пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над территорией страны перехватили 172 украинских БПЛА. Больше всего целей — 110 — нейтрализовали в Брянской области. В Белгородской области сбили 20 дронов, в Калужской области — 14, в Тульской области — 12. Еще шесть беспилотников ВСУ ликвидировали в Орловской области, четыре — в столичном регионе, три — в Липецкой области, по одному — в Курской, Волгоградской и Смоленской областях.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области.