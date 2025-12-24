В Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой удара БПЛА

В Воронеже объявлена тревога из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», — говорится в публикации.

Гусев уточнил, что мирным жителям, если они увидели БПЛА, нужно сразу уходить из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

Незадолго до этого в министерстве обороны России рассказали, что в период с 13:00 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 132 беспилотника. Больше всего украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

Еще 15 дронов нейтрализовали над территорией Калужской области, 12 – над Московским регионом, семь – над территорией Курской области, четыре – над Липецкой областью. По два беспилотника были сбиты над Рязанской и Орловской областями, по одному — над Тульской областью и Крымом.

Ранее украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске.