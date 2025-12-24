Guardian: потери ВСУ в ходе атаки на Курскую область почти лишили их резервов

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе нападения на Курскую область настолько велики, что в настоящий момент резервов у войск хватает только на поддержание фронта. Об этом сообщает британское издание Guardian.

«Так называемые полки (главкома ВСУ Александра) Сырского... понесли тяжелые потери, в результате чего украинских резервов осталось недостаточно — едва хватает для преодоления кризисов на линии фронта», — говорится в публикации.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее Герасимов заявил, что ВСУ потеряли 76 тысяч самых подготовленных бойцов в Курской области.