В Британии оценили инвестиции России в производство беспилотников

Economist: инвестиции России в производство БПЛА окупаются
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В настоящее время российские инвестиции в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) окупаются. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Российские инвестиции в массовое производство беспилотников окупаются: они перекрывают пути снабжения Украины за линией фронта», — говорится в материале.

Издание добавило, что сейчас дела у Украины хуже по ряду показателей. В частности, как отметили журналисты, речь идет о нехватке личного состава в армии.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «быстро закончить» конфликт не удается из-за значительного превосходства Вооруженных сил РФ. Он напомнил, что украинская армия более трех лет противостоит «значительно более мощному врагу».

При этом ранее в интервью NBC он говорил, российская армия сейчас находится якобы в слабой позиции, поскольку под ее контролем находится «около 1%» территории Украины.

Ранее российский генерал предрек превращение поле боя и тыла в «зону поголовного истребления».

