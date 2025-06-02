Власти помогут ветеранам СВО в освоении новой профессии

Правительство Российской Федерации подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции на Украине в поиске работы или получении новой профессии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

По его словам, реализация этого плана должна помочь бойцам не просто найти работу, но и повысить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию.

Премьер попросил кабинет министров совместно с фондом «Защитники Отечества» заниматься этим вопросом наиболее активно, в полном объеме и за кратчайшее время решать любые вопросы, с которыми могут столкнуться граждане, включая оформление документов, информирование о государственной поддержке для тех, кто хочет открыть свой бизнес, о возможности пойти учиться.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также российский лидер отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

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