Российская армия сосредоточила свои основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает РИА Новости.

«Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин в интервью India Today заявлял, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию, пояснив, что либо РФ освободит эти территории вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти территории.

17 декабря глава государства выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где рассказал, что российские военнослужащие с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

Ранее российские военные взяли под контроль село в Харьковской области.