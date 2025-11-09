Уровень дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырос до рекордных показателей. Об этом сообщил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.

«На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре», — отметил он.

Ваннер также добавил, что с начала 2025 года из рядов ВСУ дезертировали порядка 180 тысяч человек.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» также сообщал, что из ВСУ с января по август дезертировали 150 тысяч человек. Он также отметил, что украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в ее рядах.

В свою очередь депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о бонусах за уничтожение дезертиров.