Российские войска не позволили штурмовикам ВСУ прорваться в Красноармейск

МО РФ: группировка «Центр» пресекла попытки ВСУ прорваться в Красноармейск
Подразделения группировки российских войск «Центр» пресекли попытки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на северные окраины промышленной зоны Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские бойцы пытались подойти к городу со стороны населенного пункта Шевченко. Они передвигались по лесополосам.

«Уничтожены 42 боевика и 14 единиц военной техники», — подчеркивается в заявлении.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что военнослужащие взяли под контроль Красноармейск в ДНР. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка этого города от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

15 декабря в российских силовых структурах рассказали, что командование ВСУ экстренно отправило бойцов первого корпуса национальной гвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) под Красноармейск. Перед украинскими солдатами была поставлена задача деблокировать котел на данном участке фронта.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.

Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
