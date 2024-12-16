Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты»

Запад доводит Россию до «красной черты», такие действия Москва не может оставить без ответа. Об этом на коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

До этого Путин заявлял, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходят важнейшие события, которые поспособствуют укреплению России.

Путин добавил, что для решения поставленных задач страна должна эффективно работать по всем направлениям. По словам российского лидера, «сейчас это особенно важно».

Кроме того, глава государства отмечал, что среди граждан России всегда находились люди, которые вставали на защиту государства в ответ на угрозы извне.

Ранее Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героев России.