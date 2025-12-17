Путин прибыл в Минобороны России на заседание коллегии

Путин прибыл в Минобороны России для участия в заседании коллегии ведомства

Президент России Владимир Путин прибыл в Министерство обороны России для участия в расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер ежегодно посещает расширенное заседание коллегии оборонного ведомства. В ходе мероприятия участники обсуждают итоги работы ведомства за прошедший год, а также ставят задачи по укреплению обороноспособности и развитию Вооруженных сил РФ на будущий год.

19 декабря в 12.00 мск в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

На сегодняшний день на прямую линию поступило 1,6 миллиона обращений.

Ранее Путин заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты.