В Минобороны опровергли взлом Реестра воинского учета

Появившиеся в сети данные о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.
«Реестр функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В публикации говорится, что утечки личной информации россиян исключены. Представители оборонного ведомства добавили, что система неоднократно подвергалась хакерским атакам, однако все они успешно пресекались.
В Минобороны РФ подчеркнули, что безопасность функционирования площадки и данных граждан обеспечена в полном объеме.
В начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым призыв будет на срочную службу будет продолжаться в течение всего года. Согласно новому закону, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.
Нововведение предусматривает, что призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра, в том числе в электронном формате.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2025 года председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.
Ранее депутаты предложили убрать ограничение по штрафам за несообщение в военкомат о переезде.