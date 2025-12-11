На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны опровергли взлом Реестра воинского учета

МО: данные о взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Появившиеся в сети данные о якобы взломе Реестра воинского учета не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

«Реестр функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что утечки личной информации россиян исключены. Представители оборонного ведомства добавили, что система неоднократно подвергалась хакерским атакам, однако все они успешно пресекались.

В Минобороны РФ подчеркнули, что безопасность функционирования площадки и данных граждан обеспечена в полном объеме.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым призыв будет на срочную службу будет продолжаться в течение всего года. Согласно новому закону, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Нововведение предусматривает, что призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра, в том числе в электронном формате.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2025 года председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Ранее депутаты предложили убрать ограничение по штрафам за несообщение в военкомат о переезде.

