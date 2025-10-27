На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты предложили убрать ограничение по штрафам за несообщение в военкомат о переезде

Комитет ГД одобрил новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с введением круглогодичного призыва. Об этом пишет ТАСС.

Поправки предполагают исключить нормы о штрафах за несообщение о переезде в военкомат только в период призыва. Документ внесла в сентябре группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Авторы инициативы предложили скорректировать статью 21.5 КоАП РФ, которая регулирует ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В частности, ранее за несообщение призывником о переезде на срок более трех месяцев в период призыва предусматривался штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Законопроект снимает ограничение, согласно которому административная ответственность наступает только во время призыва.

Госдума во втором чтении приняла закон о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывной комиссии на протяжении всего года. Фактическая отправка призывников на службу при этом будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном формате.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами