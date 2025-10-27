Депутаты предложили убрать ограничение по штрафам за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в связи с введением круглогодичного призыва. Об этом пишет ТАСС.

Поправки предполагают исключить нормы о штрафах за несообщение о переезде в военкомат только в период призыва. Документ внесла в сентябре группа депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Авторы инициативы предложили скорректировать статью 21.5 КоАП РФ, которая регулирует ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету. В частности, ранее за несообщение призывником о переезде на срок более трех месяцев в период призыва предусматривался штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Законопроект снимает ограничение, согласно которому административная ответственность наступает только во время призыва.

Госдума во втором чтении приняла закон о круглогодичном призыве, который предусматривает проведение медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывной комиссии на протяжении всего года. Фактическая отправка призывников на службу при этом будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном формате.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.