Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении еще одного летевшего на столицу беспилотника.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы городской администрации.

Ранее Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на Москву.

Незадолго до этого стало известно о введении временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, расположенного в Московской области. Решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

Рано утром 9 декабря БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. В других регионах России за минувшую ночь сбили 121 вражеский беспилотник. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.