В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, расположенного в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Из заявления следует, что решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что из-за введения ограничений в расписание полетов могут быть внесены изменения.

В настоящее время в пассажирских терминалах Шереметьево наблюдается спокойная ситуация. Сотрудники аэропорта обслуживают пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и установленным регламентом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажи всех самолетов и вертолетов, уже находящихся в небе, получают приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаки дронов.

Ранее над столичным регионом сбили два украинских беспилотника.

