Путин заявил о важности служения Родине

Служение людям и Родине придает особый смысл делам и поступкам человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества.

«Служение людям, Родине, ее настоящему и будущему всегда придает особый смысл нашим делам и поступкам», — сказал он.

9 декабря Владимир Путин наградил в Кремле российских офицеров медалью «Золотая звезды» Героя России.

Церемония проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в ней приняли участие свыше 200 военных и гражданских лиц, отметившихся героизмом. Также мероприятие посетили Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества.

Российский лидер, в частности, удостоил награды подполковника Павла Ендовицкого, под руководством которого десантно-штурмовая рота отражала попытки вторжения противника в Белгородскую область.

Еще одним обладателем награды стал сержант Виталий Кондратов, который подвергся атакам шести ударных дронов и получил тяжелое ранение от наезда на противопехотную мину, но все равно продолжил движение при потере крови и вывел боевую машину из-под огня.

Путин также наградил капитана Сергея Терзияна, который лично ликвидировал крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в целях прикрытия с воздуха FPV-дронами российских бойцов.

День Героев Отечества празднуется по указу главы государства в 2013 году ежегодно 9 декабря. Дата привязана к празднику времен Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров (отмечался с 1769 по 1917 годы).

