Путин отметил героизм бойцов на передовой СВО

Президент России Владимир Путин назвал героями российских военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой в условиях применения боевых дронов и других современных средств поражения. Об этом российский лидер завил на церемонии вручения Героям России медалей «Золотая звезда», его слова приводит РИА Новости.

«Просто головы не поднять, а ребята воюют. Вот они и есть настоящие герои» , — подчеркнул президент.

До этого Путин наградил медалью «Золотая Звезда» подполковника Павла Ендовицкого, под командованием которого личный состав ВС РФ отразил вторжение ВСУ в Белгородскую область. Отмечается, что офицер оценил обстановку и принял решение разделить десантно-штурмовую роту на несколько групп. В результате по вражеским целям и живой силе противника были нанесены точечные удары. Уточняется, что батальон морской пехоты под командованием Ендовицкого отразил 19 вражеских контратак, уничтожил две бронемашины, два автомобиля, пять квадроциклов и четыре дрона типа «Баба-яга» противника.

Торжественная церемония награждения проходит 9 декабря, в День Героев Отечества, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в ней принимают более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.