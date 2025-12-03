На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава СПЧ предложил внедрить учет вернувшихся с фронта бывших заключенных

Глава СПЧ Фадеев: в РФ нужно ввести учет вернувшихся с СВО экс-заключенных
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК предложил ввести в стране учет вернувшихся с линии боевого соприкосновения бывших заключенных.

По его словам, в данный момент это предложение не находит поддержки, поскольку «возможно, никому не хочется за это браться». Фадеев считает, что люди, вернувшиеся со спецоперации на Украине, должны становиться на учет.

«Здесь нет ущемления прав. Пусть придет, скажет, какую квалификацию имеет, кем бы хотел работать, где бы хотел жить, какие есть возможности. Надо вступить с ним в контакт, не нарушая их права», — заявил он.

Глава СПЧ объяснил, что эти люди возвращаются с фронта, поэтому они «непростые люди» и с ними необходимо наладить взаимодействие. Он рассказал, что вопрос пробации (система помощи осужденным и освобожденным, которая помогает им вернуться к нормальной жизни — прим. ред.) зачастую возлагается на НКО, потому что органы власти за это не очень хотят браться. Фадеев отметил, что активисты одни с этим не справятся, потому что это «тяжелая работа».

При этом политик считает, что вводить обязательную психологическую диспансеризацию для всех военнослужащих нет необходимости.

До этого Верховный суд освободил участника СВО, которого отправили в колонию за совершенное перед мобилизацией правонарушение после возвращения с фронта.

Ранее в России назвали условие для завершения СВО в 2026 году.

