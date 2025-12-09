На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Чебоксар раскрыла подробности утреннего налета украинских дронов

ТАСС: в Чебоксарах при атаке дронов ВСУ было слышно два взрыва
В Чебоксарах во время атаки украинских беспилотников прозвучали два взрыва. Об этом рассказала ТАСС одна из жительниц города.

Она отметила, что взрывами выбило окна в жилом доме.

«Стекла сначала с одной стороны квартиры выбило, потом с другой», — поделилась подробностями собеседница агентства.

По ее словам, всех жильцов попросили покинуть здание. На улице они увидели, что пострадали второй и третий подъезды дома.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары утром 9 декабря. По предварительной информации, в результате этого налета дронов ВСУ пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Как сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов, в настоящее время все они находятся под наблюдением врачей.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что пожар, возникший на месте атаки украинских беспилотников в Чебоксарах, потушен. По его словам, зафиксированы повреждения жилых домов, все они будут восстановлены.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
