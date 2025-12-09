На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Чебоксар назвали число пострадавших от атаки БПЛА

Администрация Чувашии: из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали девять человек
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

«В результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей», — отметил Степанов.

Вице-премьер добавил, что глава Чувашии Олег Николаев лично контролирует все процессы оказания медпомощи и функционирования пункта временного размещения для пострадавших.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары утром 9 декабря. По информации главы республики, есть пострадавшие.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, первые взрывы жители города услышали в районе семи часов утра. Затем последовали еще несколько взрывов. Канал также опубликовал фотографию с последствиями этой атаки дронов. На снимке можно увидеть поврежденную жилую многоэтажку, в которую выбило окна, также разрушены балконы.

По информации Telegram-канала Mash, в Чебоксарах из-за атаки БПЛА перекрыли несколько улиц — проспект Ивана Яковлева от «Ромашки» в сторону Дома печати, участок Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также Хевешскую улицу.

Аэропорт Чебоксар также временно ограничил прием и отправку самолетов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.

