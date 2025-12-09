Обломки БПЛА повредили жилую многоэтажку в российском городе

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, первые взрывы в городе прозвучали в районе семи часов утра. Позже местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила жилая многоэтажка. Судя по опубликованному в сети фото, в ней выбило окна, разрушенными оказались балконы. Также повреждены припаркованные поблизости автомобили.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в городе из-за атаки БПЛА перекрыли несколько улиц — проспект Ивана Яковлева от «Ромашки» в сторону Дома печати, участок Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также Хевешскую улицу. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку самолетов.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале подтвердил сообщения СМИ об атаке украинских дронов. По его словам, есть пострадавшие и повреждения жилых домов. На данный момент экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность жителей. Николаев подчеркнул, что все поврежденные жилые дома будут восстановлены, людям оказывается необходимая помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.