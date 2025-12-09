На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обломки БПЛА повредили жилую многоэтажку в российском городе

В Чебоксарах при атаке БПЛА жилой дом получил повреждения
true
true
true
close
Shutterstock

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, первые взрывы в городе прозвучали в районе семи часов утра. Позже местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила жилая многоэтажка. Судя по опубликованному в сети фото, в ней выбило окна, разрушенными оказались балконы. Также повреждены припаркованные поблизости автомобили.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в городе из-за атаки БПЛА перекрыли несколько улиц — проспект Ивана Яковлева от «Ромашки» в сторону Дома печати, участок Ленкома от «Мадагаскара» до Вурнарского шоссе, а также Хевешскую улицу. Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку самолетов.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале подтвердил сообщения СМИ об атаке украинских дронов. По его словам, есть пострадавшие и повреждения жилых домов. На данный момент экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность жителей. Николаев подчеркнул, что все поврежденные жилые дома будут восстановлены, людям оказывается необходимая помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами