В Чебоксарах устранили последствия от атаки БПЛА

Николаев: возгорание на месте атаки БПЛА в Чебоксарах ликвидировано
МЧС России/РИА Новости

Пожар, возникший на месте атаки украинских беспилотников в Чебоксарах, потушен. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Дроны атаковали город утром 9 декабря. Пострадали девять человек, в том числе ребенок. Зафиксированы повреждения жилых домов, уточнил губернатор.

Николаев заверил, что экстренные и специализированные службы сработали максимально быстро и профессионально для устранения последствий атаки. По словам главы региона, своевременная ликвидация огня позволила предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий.

Чиновник добавил, что всем пострадавшим предоставили необходимую помощь. Ситуация находится под полным и непрерывным контролем, ведутся работы по устранению последствий атаки.

Николаев попросил население сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять ложную информацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки сотни дронов ВСУ за минувшую ночь.

Атаки БПЛА на Россию
