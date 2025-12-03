На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области обломки беспилотника ранили женщину

Гусев: в Воронежской области в результате падения обломков дрона ранена женщина
Evgeniy Maloletka/AP

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что 46-летнюю пострадавшую госпитализировали в районную больницу.

Губернатор уточнил, что упавшие обломки дрона выбили окна в квартире жилого дома и повредили легковой автомобиль.

Всего дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежской областью три беспилотника.

Гусев подчеркнул, что непосредственная угроза удара дронов сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах. Режим беспилотной опасности действует на всей территории региона.

3 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов в регионе были ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан».

Ранее силы ПВО России за три часа сбили 37 украинских беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
