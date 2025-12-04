На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный блогер Рожин рассказал о цели российских «Искандеров» в Кривом Роге

Военный блогер Рожин: ракета «Искандер» ударила по офису СБУ в Кривом Роге
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Целью удара ОТРК «Искандер-М» по Кривому Рогу стал местный офис СБУ. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам блогера, поступила информация о том, что ракета попала по городскому отделу управления СБУ в Кривом Роге.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил энергетическую инфраструктуру региона. В результате атаки в северо-западной части области остались без электроснабжения 2113 абонентов. Энергетики не могут приступить к восстановительным работам, поскольку обстрел не прекращается. Аварийные бригады начнут работу сразу после стабилизации обстановки.

В конце ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 30 тысяч жителей региона остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины. За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре.

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.

