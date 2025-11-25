ВСУ ударили по центру Энергодара в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Обошлось без пострадавших.

«Это нападение не имеет никакого военного оправдания и должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей», — написал Пухов.

Он призвал горожан сохранять бдительность в связи с обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ.

22 ноября Пухов сообщил, что ВСУ ударили по жилому району Энергодара с помощью беспилотников и артиллерии. При атаке пострадал 76-летний житель города. Его госпитализировали в сознании. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное.

12 ноября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что обстановка вокруг ЗАЭС не улучшается. По его словам, есть ракетные, артиллерийские и дроновые удары по жилой инфраструктуре Энергодара, и это «раскачивает ситуацию».

Ранее Россия и Украина «локально прекратили огонь» для ремонта на ЗАЭС.