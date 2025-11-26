В Херсонской области десятки тысяч человек остались без электричества

Более 30 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов региона. Были повреждены линии электропередач.
«Без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов», — отметил Сальдо.
Накануне Сальдо сообщал, что российские вооруженные силы сохраняют контроль над линией фронта в Херсонской области и осуществляют локальные продвижения на отдельных участках.
Он охарактеризовал обстановку на передовой как напряженную, но контролируемую. Губернатор отметил, что прифронтовые населенные пункты, в особенности 15-километровая зона, продолжают подвергаться обстрелам со стороны противника.
20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжат реализацию задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в Херсонской области пострадали три человека после обстрелов ВСУ.