В Херсонской области десятки тысяч человек остались без электричества

Сальдо: более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за ВСУ
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Более 30 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, за минувшие сутки атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов региона. Были повреждены линии электропередач.

«Без света остались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского муниципальных округов», — отметил Сальдо.

Накануне Сальдо сообщал, что российские вооруженные силы сохраняют контроль над линией фронта в Херсонской области и осуществляют локальные продвижения на отдельных участках.

Он охарактеризовал обстановку на передовой как напряженную, но контролируемую. Губернатор отметил, что прифронтовые населенные пункты, в особенности 15-километровая зона, продолжают подвергаться обстрелам со стороны противника.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжат реализацию задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Херсонской области пострадали три человека после обстрелов ВСУ.

