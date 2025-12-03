Нидерланды перечислят Киеву деньги на медикаменты для ВСУ

Нидерланды выделят Украине €35 млн в рамках Комплексного пакета помощи (UCAP), координируемого НАТО. Об этом сообщил глава МИД королевства Давид ван Вил в соцсети Х.

«Сегодня Нидерланды объявили о выделении €35 млн через UCAP — на финансирование медицинских поставок, оборудования и другой практической поддержки, чтобы помочь украинским войскам пережить зиму», — написал он.

Министр добавил, что ранее объявленный пакет военной помощи на €250 млн будет передан Киеву в ближайшее время.

1 декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам выделит €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины.

3 декабря агентство Reuters написало, что Канада и Германия выделят дополнительно по $200 млн на поставки вооружения производства США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В этот же день министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине.