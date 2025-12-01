Нидерланды выделят €250 млн на средства ПВО и боеприпасы для Украины через PURL

Нидерланды выделят €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Украине срочно требуется дополнительная военная помощь.

До этого сообщалось, что Испания выделит Украине €817 млн в качестве помощи.

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит оружие на около $5 млрд к концу года в рамках программы по закупке американского оружия для республики PURL.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний.