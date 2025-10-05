На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме десятки человек вышли на акцию против поставок оружия Украине
Piroschka Van De Wouw/Reuters

В Амстердаме десятки человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, акция началась на площади Дам. Участники демонстрации принесли с собой «Нет оружию ради мира!», «Нет войне с Россией!», «Прекратите помогать Украине и Израилю!». Также демонстранты держали белые и голубые флаги, символизирующие мир.

В роли организатора демонстрации выступила «Платформа за мир и солидарность» (Platform voor vrede en solidariteit). Участие в акции приняли журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк, бывший профессор и политолог Кейс ван дер Пейл, а также представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.

В августе министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot. По его словам, республике необходимо предоставить больше средств ПВО и боеприпасов.

Ранее в Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье.

