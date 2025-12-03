На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канада и Германия выделят дополнительные средства на оружие для Украины

Канада и ФРГ выделят дополнительно по $200 млн на поставки оружия США Украине
Kin Cheung/AP

Канада и Германия выделят дополнительно по $200 млн на поставки вооружения производства США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о выделении этих средств перед своей поездкой в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран-членов НАТО.

О планах Канады сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд.

В этот же день министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

1 декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам выделит €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.

Новости Украины
