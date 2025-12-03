Канада и Германия выделят дополнительные средства на оружие для Украины

Канада и ФРГ выделят дополнительно по $200 млн на поставки оружия США Украине

Канада и Германия выделят дополнительно по $200 млн на поставки вооружения производства США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о выделении этих средств перед своей поездкой в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран-членов НАТО.

О планах Канады сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд.

В этот же день министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло выделит $500 млн на закупку американского вооружения для Украины в рамках PURL.

1 декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам выделит €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания американской стороной прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что оружие страны для Украины закупают государства ЕС.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могли бы вечно финансировать Украину.