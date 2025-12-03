Собянин назвал число москвичей, сражающихся в зоне СВО

Десятки тысяч москвичей на данный момент находятся в зоне специальной военной операции (СВО), отстаивая интересы России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

«Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне СВО, обеспечивая нам победу, суверенитет нашей страны», — сказал Собянин.

Он добавил, что контрактники из Москвы получают дополнительные выплаты из городского бюджета. Бойцы Вооруженных сил России и их семьи получают комплексную социальную поддержку, отметил мэр столицы.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. В частности, в период с 26 сентября по 30 ноября, согласно данным Минобороны РФ, российские войска освободили не менее 70 населенных пунктов. Наибольшее количество освобожденных населенных пунктов зафиксировано в Донецкой народной республике — 23.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что по всем направлениям на фронте для ВС России сохраняется позитивная динамика.

Ранее министр обороны РФ раскрыл потери ВСУ с начала 2025 года.