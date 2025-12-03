Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом», передает РИА Новости.

По его словам, контратакующие группы уничтожаются.

2 декабря министерство обороны РФ объявило, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путину также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по взятию под контроль города Гуляйполе.

Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал о значении Красноармейска для России и Украины.