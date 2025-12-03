На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Красноармейске

РИА: ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска ДНР
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в районе Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Геннадий Дорошев с позывным «Лом», передает РИА Новости.

По его словам, контратакующие группы уничтожаются.

2 декабря министерство обороны РФ объявило, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путину также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по взятию под контроль города Гуляйполе.

Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал о значении Красноармейска для России и Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами