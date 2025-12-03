В Саратовской области сбили беспилотники

Над Петровским районом Саратовской области сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал глава региона.

Накануне в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. По его информации, БПЛА ликвидировали в период с 17:00 до 20:00 мск.

В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что украинский беспилотник атаковал Лужский район региона. По его словам, на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

До этого несколько БПЛА были уничтожены в ночное время на территории Ростовской области. Воздушные цели ликвидировали в Белокалитвинском и Шолоховском районах.

Ранее девять квартир в Таганроге были признаны непригодными для жизни из-за атаки ВСУ.