В Ленобласти сообщили о последствиях налета беспилотников ВСУ

В Лужском районе Ленинградской области зафиксированы обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после утренней атаки на регион. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Об отмене беспилотной опасности на территории Ленобласти стало известно в 09:30. Сигналы воздушной тревоги были включены с 06:00.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь 2 декабря силы противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами. Над Ленинградской областью беспилотники не были замечены.

При этом в Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате ночной атаки дронов пострадали люди.