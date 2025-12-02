На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти сообщили о последствиях налета беспилотников ВСУ

Губернатор Дрозденко: обломки БПЛА найдены в Лужском районе Ленобласти
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Лужском районе Ленинградской области зафиксированы обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после утренней атаки на регион. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Об отмене беспилотной опасности на территории Ленобласти стало известно в 09:30. Сигналы воздушной тревоги были включены с 06:00.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь 2 декабря силы противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами. Над Ленинградской областью беспилотники не были замечены.

При этом в Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате ночной атаки дронов пострадали люди.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами