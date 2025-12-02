В Ростовской области сбили несколько беспилотников

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в ночное время на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Воздушные цели были ликвидированы в Белокалитвинском и Шолоховском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, информация о последствиях уточняется.

«В Ростовской области ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Люди не пострадали», — написал губернатор.

1 декабря РИА Новости сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 1061 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории РФ. По информации агентства, больше всего вражеских дронов было ликвидировано над европейской частью России. Согласно подсчетам, 198 беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря и 32 БПЛА — над Азовским морем. За минувшую неделю противник пытался атаковать Белгородскую область 210 дронами, все они были сбиты.

Ранее девять квартир в Таганроге были признаны непригодными для жизни из-за атаки ВСУ.