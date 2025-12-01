Девять квартир в Таганроге признаны непригодными для жизни из-за атаки ВСУ

Девять квартир в Таганроге стали непригодными для проживания после атаки ВСУ

Непригодными для проживания стали девять квартир в Таганроге после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Жители подали уже более 600 заявлений на получение материальной помощи.

«В результате вражеской атаки 9 квартир полностью утрачены. Держим на особом контроле вопросы жителей, которые лишились своих квартир», — написала она.

Первоначально было установлено, что всего пострадала 451 квартира, в данный момент обследованы 283 из них.

До этого Камбулова рассказала, что город подвергся атаки вражеских беспилотников. Спасатели ликвидировали восемь возгораний, возникших при падении обломков БПЛА.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге после атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития местного техникума.

Ранее ростовский губернатор рассказал, когда в Таганроге появятся свет и газ после атаки ВСУ.