Беспилотник атаковал Брянскую область

Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Брянской области

Средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что БПЛА был уничтожен в 14:05 по московскому времени.

Утром 2 декабря украинский беспилотник атаковал Лужский район Ленинградской области, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. В городе был введен режим воздушной опасности.

По данным Минобороны РФ, в ночь 2 декабря силы противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами. Над Ленинградской областью беспилотники не были замечены.

В Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее в Дагестане при атаке украинских беспилотников пострадала 12-летняя девочка.