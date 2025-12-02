На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотник атаковал Брянскую область

Силы ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Брянской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что БПЛА был уничтожен в 14:05 по московскому времени.

Утром 2 декабря украинский беспилотник атаковал Лужский район Ленинградской области, сообщил губернатор области Александр Дрозденко. В городе был введен режим воздушной опасности.

По данным Минобороны РФ, в ночь 2 декабря силы противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами. Над Ленинградской областью беспилотники не были замечены.

В Орловской области в результате атаки дронов произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ранее в Дагестане при атаке украинских беспилотников пострадала 12-летняя девочка.

