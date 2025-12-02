На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией РФ за ночь перехватили почти полсотни украинских БПЛА

Минобороны РФ: системы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Более 40 украинских дронов самолетного типа сбили над территорией РФ в течение ночи. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что больше всего целей — 14 — ликвидировали в Брянской области. В Краснодарском крае нейтрализовали восемь дронов, в Крыму — шесть, в Волгоградской области — пять. Еще четыре БПЛА сбили в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Липецкой, Тверской и Орловской областях. Над акваторией Черного моря перехватили три летательных аппарата.

Утром 2 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над территорией региона. Воздушные цели были ликвидированы в Шолоховском и Белокалитвинском районах. Предварительно, никто из людей не пострадал. Никакой информации о разрушениях к текущему моменту не поступало.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль с супружеской парой в Белгородской области.

