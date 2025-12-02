На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК

Клычков: в Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объектах ТЭК
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Пожар произошел на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орловской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что область подверглась атаке ночью.

«В результате произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», — добавил Клычков.

По словам главы региона, никто из людей не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС РФ, которые принимают необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Утром 2 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 45 украинских дронов самолетного типа. В Брянской области предотвратили атаку 14 беспилотников, в Краснодарском крае — восьми, в Крыму — шести. Еще пять БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, четыре — в Чеченской республике, три — над акваторией Черного моря. В Ростовской области перехватили два летательных аппарата, в Орловской, Тверской и Липецкой областях — по одному.

Ранее в Дагестане при атаке украинских дронов пострадала 12-летняя девочка.

Атаки БПЛА на Россию
