В Дагестане при атаке беспилотников пострадала 12-летняя девочка

Минздрав Дагестана сообщил о пострадавшем ребенке после удара дронов в Каспийске

В Каспийске 12-летняя девочка получила легкое ранение грудной клетки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.

Врачи уточнили, что угрозы жизни и здоровью девочки нет. Она находится под наблюдением специалистов Детской республиканской клинической больницы.

Утром 1 декабря в Дагестане была предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты над Каспийском, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, на месте работают оперативные службы, а органы власти действуют в режиме штаба для обеспечения безопасности граждан и объектов.

Накануне вечером в парке Победы в Севастополе 15-летняя девочка получила ранения осколками от сбитой воздушной цели. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

По его информации, ночью врачи провели ряд операций, и специалисты оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Департамент здравоохранения города и главный врач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российского детского клинического центра. В случае стабилизации состояния девочки планируется ее транспортировка в Москву для дальнейшего лечения.

