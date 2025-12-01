На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане при атаке беспилотников пострадала 12-летняя девочка

Минздрав Дагестана сообщил о пострадавшем ребенке после удара дронов в Каспийске
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Каспийске 12-летняя девочка получила легкое ранение грудной клетки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.

Врачи уточнили, что угрозы жизни и здоровью девочки нет. Она находится под наблюдением специалистов Детской республиканской клинической больницы.

Утром 1 декабря в Дагестане была предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты над Каспийском, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, на месте работают оперативные службы, а органы власти действуют в режиме штаба для обеспечения безопасности граждан и объектов.

Накануне вечером в парке Победы в Севастополе 15-летняя девочка получила ранения осколками от сбитой воздушной цели. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что она находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

По его информации, ночью врачи провели ряд операций, и специалисты оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Департамент здравоохранения города и главный врач больницы №5 находятся на связи со специалистами Российского детского клинического центра. В случае стабилизации состояния девочки планируется ее транспортировка в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами