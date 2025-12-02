На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал размер зоны безопасности на границе с Украиной

Военэксперт Михайлов: буферная зона на границе РФ должна простираться на 300 км
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ширина буферной зоны должна составлять не менее 300 километров. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль государственной границы.

«Вот это будет безопасность. Если не будет никаких нормальных договоренностей. А 300 километров — это как раз будет включать и новые территории», — сказал Михайлов.

При этом он допустил, что территория, о которой идет речь, не означает открытое взятие под контроль граничащих с Россией регионов Украины, таких как Харьковская, Сумская и Черниговская область. По его словам, в зоне безопасности может пройти дополнительный референдум о вхождении в состав России.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также глава государства отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам РФ.

Ранее Путину доложили о полном освобождении Доброполья в ДНР.

