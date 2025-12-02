Военный эксперт объяснил слова Путина о зоне безопасности

Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль государственной границы. По его мнению, территория, о которой идет речь, не означает открытое взятие под контроль граничащих с Россией регионов Украины, таких как Харьковская, Сумская и Черниговская область.

«Буферная зона в области ответственности группировки «Север» легко может превратиться в зону, на которой проведут дополнительный референдум, и которая перейдет в состав России», — считает эксперт.

Он добавил, что своим указом о зоне безопасности российский лидер напугал западных партнеров Украины и подтолкнул их к тому, чтобы они убедили Киев сесть за стол переговоров, поскольку те понимают, что если ничего не изменить, Вооруженные силы (ВС) РФ могут взять под свой контроль гораздо больше территорий.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также глава государства отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ.

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска наступают на широком фронте в зоне СВО.