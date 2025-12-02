На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путину доложили о полном освобождении Доброполья в ДНР

Генерал Иванаев: группировка «Восток» завершила освобождение города Доброполье
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Восток» завершили освобождение города Доброполье в Донецкой народной республике, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой генерал Андрей Иванаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванаев уточнил, что 30 ноября 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение Доброполья.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами