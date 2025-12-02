Путину доложили о полном освобождении Доброполья в ДНР

Бойцы группировки войск «Восток» завершили освобождение города Доброполье в Донецкой народной республике, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой генерал Андрей Иванаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванаев уточнил, что 30 ноября 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение Доброполья.

30 ноября Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.