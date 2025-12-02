На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов сообщил, что российские войска наступают на широком фронте в зоне СВО

Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Объединенная группировка войск ведет наступление на широком фронте в зоне специальной военной операции. Об этом доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

В своем докладе он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимает попытки остановить продвижение российских войск на нескольких направлениях, включая Краснолиманское и Запорожское.

«Войска объединенной группировки ведут наступление на широком фронте. Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окруженные группировки», — сказал Герасимов.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.

