Хинштейн заявил, что в приграничье Курской области развернута беспрецедентная группировка

Хинштейн: приграничье Курской области разминируют солдаты из КНДР
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в приграничье Курской области развернута беспрецедентная группировка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Беспрецедентная по масштабу развернута группировка. В ее состав входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР», — отметил Хинштейн.

7 ноября министр обороны КНДР Но Гван Чоль провел в Пхеньяне встречу с делегацией военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, которую возглавил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

5 ноября южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы, что КНДР якобы начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ вблизи российско-украинской границы.

Согласно полученной информации, в Россию должны прибыть около 5 тыс. солдат инженерных войск северокорейской армии, которые займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры. Еще 1 тыс. военных будет специализироваться на разминировании территорий.

Ранее Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе.

