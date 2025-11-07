В КНДР сообщили о новых военных переговорах с Россией

Министр обороны КНДР Но Гван Чоль провел в Пхеньяне встречу с делегацией военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, которую возглавил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации журналистов, переговоры «в дружественной обстановке» состоялись 6 ноября. Во встрече приняли участие замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.

5 ноября южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы, что КНДР якобы начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ вблизи российско-украинской границы.

Согласно полученной информации, в Россию должны прибыть около 5 тыс. солдат инженерных войск северокорейской армии, которые займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры. Еще 1 тыс. военных будет специализироваться на разминировании территорий.

Ранее Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе.