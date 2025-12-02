Работа по разминированию территории Курской области продолжается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном, которая состоялась поздно вечером 1 декабря в Кремле.

В ходе встречи глава региона доложил президенту, что власти Курской области начали подготовку к будущему восстановлению региона, в том числе началось разминирование территории.

«Работа идет там», — сказал Путин.

До этого Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы и заслушал доклады о продвижении войск в Харьковской области. Ему сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Волчанск и Красноармейск, а также о начале операции по установлению контроля над Гуляйполем.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее сообщалось, что под Курском почти три десятка жилых домов повреждены после прилетов.