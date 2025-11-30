Под Курском почти три десятка жилых домов повреждены после прилетов

Во Льгове при атаках ВСУ были повреждены 26 жилых домов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что речь идет о последствиях прилетов 25 ноября. При этом пострадали 20 многоквартирных домов и шесть частных. Чиновник пообещал, что горожанам помогут восстановить жилье.

«На место сразу выехали сотрудники комиссий по оценке повреждений и восстановительные бригады, чтобы закрыть тепловой контур», — отметил глава области.

По его словам, сейчас рабочие устанавливают в поврежденные взрывами дома новые стекла.

Военнослужащие ВСУ атаковали Льгов пять дней назад. Несколько ударов было зафиксировано и в Льговском районе. Во Льгове пострадали три человека: мужчина и две женщины получили легкие осколочные ранения и акубаротравмы (травмы из-за воздействия взрывной волны; сочетают в себе повреждения от акустического удара и резкого перепада давления).

Ранее в Чувашии объявили эвакуацию из-за дронов ВСУ.