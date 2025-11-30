На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Курском почти три десятка жилых домов повреждены после прилетов

Во Льгове при атаке ВСУ повреждены 26 жилых домов
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Во Льгове при атаках ВСУ были повреждены 26 жилых домов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что речь идет о последствиях прилетов 25 ноября. При этом пострадали 20 многоквартирных домов и шесть частных. Чиновник пообещал, что горожанам помогут восстановить жилье.

«На место сразу выехали сотрудники комиссий по оценке повреждений и восстановительные бригады, чтобы закрыть тепловой контур», — отметил глава области.

По его словам, сейчас рабочие устанавливают в поврежденные взрывами дома новые стекла.

Военнослужащие ВСУ атаковали Льгов пять дней назад. Несколько ударов было зафиксировано и в Льговском районе. Во Льгове пострадали три человека: мужчина и две женщины получили легкие осколочные ранения и акубаротравмы (травмы из-за воздействия взрывной волны; сочетают в себе повреждения от акустического удара и резкого перепада давления).

Ранее в Чувашии объявили эвакуацию из-за дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами