В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности.

2 декабря в аэропорту Краснодара (Пашковский) и Махачкалы (Уйташ) были введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации.

В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова. Позже представитель Росавиации сообщил об аналогичных мерах в воздушных гаванях Магаса и Нальчика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в США отменили сотни авиарейсов из-за сильного снегопада.